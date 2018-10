vor 26 Minuten

Schwerer Sattelzug-Unfall auf der A8 bei Bergen

Bei dem Lkw-Unfall auf der A 8 zwischen Grabenstätt und Bergen ist ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 300.000 Euro am Fahrzeug, der Ladung und für anstehende Erdarbeiten entstanden. Die A 8 war bis Sonntagmittag in Richtung Salzburg gesperrt.