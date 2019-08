Der Mann war am Samstagmittag auf der B22 von Speichersdorf in Richtung Bayreuth unterwegs. Auf der Höhe von Neunkirchen am Main stieß er frontal mit einem Auto zusammen.

Ursache unklar

Genauere Details zum Unfallhergang sind laut Polizei noch nicht bekannt. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt.