Schwerer Lkw-Unfall bei Scheßlitz - A70 bis Mittag gesperrt

Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw-Fahrer aus Baden-Württemberg am frühen Morgen von der Fahrbahn abgekommen und aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt.

Stundenlang gesperrt

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw wurde so stark beschädigt, dass Diesel auslief. Die A 70 in Richtung Bamberg ist aktuell kurz vor der Anschlussstelle Roßdorf am Berg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird ausgeleitet. Nach Einschätzung der Polizeieinsatzzentrale wird die Sperrung bis heute Mittag dauern.