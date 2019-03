vor 7 Minuten

Schwerer Auffahrunfall zweier Lkw auf der A3 bei Kist

Auf der A3 bei Kist (Lkr. Würzburg) ist ein Autotransporter in einen Lkw aufgefahren. Der Unfallverursacher musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die A3 war in Richtung Nürnberg für gut eine Stunde gesperrt.