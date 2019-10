Schwerer LKW-Unfall auf A9 bei Hof

Die Autobahnmeisterei Münchberg hatte auf der A9 bei Stammbach (Lkr. Hof) eine Tagesbaustelle eingerichtet und mit einem Warnleit-Anhänger den Standstreifen und die rechte Fahrspur gesperrt. Ein 45-jährige Fahrer eines Lastzuges aus Schweinfurt erkannte trotz entsprechender Vorwarnung die Sperrung seines Fahrstreifens zu spät. Erst im letzten Moment lenkte er nach links, um auszuweichen. Mit der Fahrzeugfront touchierte er zunächst den Anhänger und unmittelbar darauf auch den vorgespannten LKW der Autobahnmeisterei.

100.000 Euro Sachschaden

Schwer beschädigt kam der Lastzug an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Die Fahrerkabine war auf der rechten Seite stark deformiert, das Dach nach unten gezogen. Die rechte Fahrertür wurde herausgerissen und blieb an der Ladefläche des LKW der Autobahnmeisterei hängen. Am Anhänger entstand Totalschaden.

Glück im Unglück für Fahrer

Trotz der massiven Schäden an seinem Lastzug erlitt der Fahrer lediglich leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Münchberg gebracht. Der alarmierte Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Die Feuerwehr Gefrees, das THW Kulmbach und die Autobahnmeisterei waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. So war es möglich, nach kurzer Zeit die zunächst völlig blockierte Fahrbahn soweit zu reinigen, dass zwei Fahrstreifen frei gegeben werden konnten.