vor 3 Minuten

Schwerer Lkw-Crash auf A3 bei Erlangen

Auf der A3 bei Erlangen ist es am Mittwoch zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Ein Lastwagen durchbrach die Mittelleitplanke, mehrere Autos aus der Gegenrichtung krachten in den Lkw. Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen komplett gesperrt.