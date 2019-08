Schwerer Lkw-Auffahrunfall auf der A45 bei Alzenau

Der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg zufolge wurden die Feuerwehren aus Alzenau, Hörstein, Kahl und Karlstein um 12.25 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A45 zwischen die Anschlussstellen Alzenau-Mitte und Karlstein in Fahrtrichtung Aschaffenburg gerufen. Ein Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn und ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik.

Ebenso brachte der Rettungsdienst den zweiten schwerverletzten Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus. Außerdem verletzte sich ein 52-jähriger Feuerwehrmann bei den Rettungsarbeiten. Er musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die A45 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.