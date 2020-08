Schwerer Brand: Behindertenwerkstatt in Bayreuth zerstört

In Bayreuth ist in der Nacht auf Donnerstag (27.08.) eine Behindertenwerkstatt in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte sie nicht verhindern, dass die Werkstatt komplett ausgebrannt ist.

Feuerwehr löscht weitere Glutnester

Am Donnerstagmorgen (Stand 5:15 Uhr) meldete die Polizei, dass der Brand weitgehend gelöscht sei. Die Einsatzkräfte seien aber weiter in der Ritter-von-Eitzenberger-Straße vor Ort, um immer wieder auflodernde Glutnester zu löschen.

Hoher Sachschaden

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 750.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. In dem Gebäude in einem Industriegebiet im Nordosten der Stadt befand sich neben der Werkstatt auch die Kantine der Einrichtung. Wie es zu dem Feuer kam ist bislang noch völlig unklar.

Behindertenwerkstatt zerstört

Die zerstörte Behindertenwerkstatt gehört zur Diakonie Bayreuth. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf über 10.000 Quadratmetern Werkstatt-Fläche in der Werkstatt der Diakonie Bayreuth beschäftigt.