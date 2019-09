vor etwa einer Stunde

Schwerer Autounfall: Frontalzusammenstoß in Eging am See

Ein schwerer Unfall hat sich am Morgen in Eging am See im Kreis Passau ereignet: Nahe dem Ortsteil Neu-Loipfering sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen schwer verletzt.