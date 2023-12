Schwere Zeiten, gute Strategien: 130 Jahre Weißenburger Tagblatt

Die Redakteurinnen und Redakteure des Weißenburger Tagblatts treffen sich in ihrem Konferenzraum. Jeden Tag wird hier bei der Redaktionskonferenz besprochen, welche Termine anstehen und welche Themen die Menschen in der Region gerade beschäftigen. Die Stadt Weißenburg will auf mehr Dächern Photovoltaik-Anlagen installieren, in Solnhofen ist Stadtratssitzung angesagt und immer mehr Menschen lassen an Weihnachten einen Wichtel bei sich einziehen: Drei von vielen Themen, über die die Journalistinnen und Journalisten in den kommenden Tagen schreiben wollen.

Diese Vielfalt mache den Reiz des Lokaljournalismus aus, ist Robert Renner, Chefredakteur des Weißenburger Tagblatts, überzeugt. "Man ist unmittelbar vor Ort. Es ist enorm abwechslungsreich", so Renner.

Zeitung, Druckerei und Werbeagentur

Seit 130 Jahren erscheint das Weißenburger Tagblatt – und zwar noch immer unter dem eigenen Verlag. Damit ist die Zeitung unabhängig von großen Verlagshäusern, erklärt Ralf Braun, Geschäftsführer von Braun und Elbel. "Die Tageszeitung ist eigentlich noch das größte Standbein und nebenher versuchen wir, andere Produkte zu entwickeln: wie ein Wirtschafts- und ein Kulturmagazin im Landkreis", sagt Braun. Außerdem hat der Verlag eine eigene Werbeagentur eröffnet. "Mit diesen verschiedenen Standbeinen und der Druckerei versuchen wir das, am Leben zu erhalten", erzählt der Verleger.