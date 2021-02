Schwere Zeiten für die Coburger Bratwurst

Morgens um kurz nach 9 Uhr steht Andrea Merz in ihrem Bratwurststand auf dem Coburger Marktplatz. Mit einem Fön bläst sie Luft in den Grill, statt Holzkohle lodern in Coburg traditionell Kiefernzapfen. Das bringt den unverwechselbaren Geschmack. Auf dem Rost: die traditionellen Coburger Bratwürste.

Coburger Bratwürste gibt es seit Jahrhunderten

Die Coburger Bartwurst besteht nur aus Rind- und Schweinefleisch, Salz, Pfeffer und einem Ei für die Bindung, erzählt Merz, während sie Senf, Ketchup und Servietten im Wagen bereit legt. Die Rezeptur der Coburger Bratwurst geht weit zurück, bis ins 15., 16. Jahrhundert. Drei verschiedene Metzgereien beliefern insgesamt acht verschiedene Standbesitzer in Coburg, jeden Tag steht eine andere Bude auf dem Marktplatz.

Keine langen Schlangen auf dem Coburger Marktplatz

Zwei Stunden später zur Mittagszeit ist an der Bratwurstbude von Andrea Merz kaum etwas los. Zu normalen Zeiten stehen die Menschen, gerade in der Mittagspause, hier Schlange. Im Lockdown ist die Coburger Innenstadt leer, viele arbeiten im Homeoffice, die Schülerinnen und Schüler sind größtenteils im Homeschooling und es kommen keine Touristen in die Stadt. Bis 11.30 Uhr hat Andrea Merz gerade einmal zehn bis zwölf Würste verkauft. Auch die vergangenen Wochen und Monate waren nicht besser.

"Was ich Januar gemacht habe über den ganzen Monat, kann ich sonst an einem guten Tag machen. Und wir reden nicht von einem hohen Bereich, wir reden von einem niedrigen dreistelligen Bereich." Andrea Merz, Bratwurststandbetreiberin in Coburg

"Eine Bratwurst geht immer"

Ein paar Hungrige kommen trotz des schlechten Wetters an den Stand. Für sie gehöre eine Coburger Bratwurst seit ihrer Kindheit einfach dazu, erzählt eine Frau. Auch im Lockdown. Ein Großvater und sein kleiner Enkel kaufen eine Bratwurst zum Mitnehmen für die Mutter des Jungen zuhause. Die Coburger Bratwurst sei bei jedem Besuch seiner Tochter in Coburg ein Muss. In Bamberg bekomme er solche Bratwürste nicht, noch dazu machten sie gut satt. Mehr als eine schaffe er nicht, sagt er lachend, als er bezahlt. Es sind wohl genau diese Kunden und die kurzen, netten Gespräche, die Andrea Merz Mut machen und nicht ans Aufhören denken lassen.

Bratwurst-Verkauf endet früher als üblich

In normalen Zeiten stehen die Bratwurstbuden auf dem Coburger Marktplatz von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Im Moment lohnt sich das wegen der geringen Nachfrage nicht, gegen 15.00 Uhr klappt Andrea Merz das Verkaufsfenster zu. Doch damit ist die Arbeit noch nicht getan, der Wagen muss noch weggebracht werden, schließlich stellt am Nachmittag der nächste Standbetreiber seine Bude für den folgenden Tag auf. Putzen muss Merz ihren Wagen auch noch, in ein paar Tagen muss er wieder einsatzbereit sein.

Stadt verzichtet im Lockdown auf Gebühren

Die Stadt Coburg erlässt den Standbetreibern im Lockdown die Gebühren. Das ist zumindest eine kleine Erleichterung für die Betreiber. Am Ende des Verkaufstages hat Standbesitzerin Andrea Merz etwa 80 Bratwürste verkauft, finanziell gelohnt hat sich das nicht. Aufgeben oder jammern will sie dennoch nicht: Anderen gehe es zurzeit viel schlechter und es kämen bestimmt auch wieder bessere Zeiten und damit mehr Menschen in die Coburger Innenstadt, sagt Andrea Merz, als sie ihre Bude ans Auto koppelt und die letzten Sachen in den Wagen packt. Aufgeben? "Undenkbar! Das geht nicht!" Die Bratwurst gehört einfach zu Coburg, auch in schwierigen Zeiten.