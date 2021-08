Schwere Verkehrsunfälle: Zwei Vollsperrungen in Oberbayern

Schwere Verkehrsunfälle in Oberbayern haben dazu geführt, dass am Abend zwei wichtige Strecken gesperrt werden mussten: Zum einen die A95 von der Anschlussstelle Murnau in Richtung München und zum anderen die B13 zwischen Bad Tölz und Lenggries. Umleitungen sind für beide Strecken eingerichtet. Am Abend war unklar, wie lange die Sperrungen aufrecht erhalten werden müssen.

A95: Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Auf der A95 waren laut Polizei zwei Pkw an dem Unfall beteiligt. Drei Menschen wurden schwer verletzt, einer davon lebensgefährlich. Aufgrund des Reiseverkehrs ist laut Polizei mit größeren Behinderungen zu rechnen.

B13: Motorrad kollidiert mit PKW

Auf der Bundesstraße 13 ist es ebenfalls zu einem schweren Unfall gekommen, an dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Ein Gutachter ist an der Unfallstelle eingetroffen. Die Polizei rechnet damit, dass sich auch diese Sperrung noch "einige Zeit hinziehen wird".