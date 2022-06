Schwere Unwetterschäden in Großaitingen im Süden Augsburgs

Starke Verwüstungen gab es am späten Montagnachmittag (20.06.22) auch in der Gemeinde Großaitingen im Landkreis Augsburg. Gegen 16.30 Uhr ging der Alarm bei der örtlichen Feuerwehr ein, so der Großaitinger Kommandant Markus Lehle zum BR.

Die Höhe des Sachschadens dürfte beträchtlich sein, war am Abend aber laut den Einsatzkräften noch nicht abschätzbar. Ernster verletzt wurde wohl niemand: Die örtliche Feuerwehr sprach lediglich von einer Person, die möglicherweise leichte Blessuren erlitten habe.

Schnell und heftig: War es ein Tornado?

Mit starkem Regen und Hagel habe es begonnen, dann sei starker Wind aufgekommen, innerhalb von zehn Minuten sei alles vorbei gewesen, so Anwohnerin Claudia Wiedemann, in deren Obstgarten kein Baum mehr steht, wie sie erzählt. An der Einfahrt zu ihrem Hof habe der Sturm eine große Linde umgeknickt.

"Solche Verwüstungen im Dorf waren noch nie da", sagt auch Anwohner Josef Mayr, der am Abend die Lage im Ort mit der Fotokamera festhält. Am örtlichen Sportplatz sind mehrere große Bäume umgeworfen, sie hat der Wind samt Wurzelteller aus der Erde gerissen. "Wir haben noch Glück gehabt, dass es keine wirklich Verletzten gegeben hat", sagt Kreisbrandinspektor Thomas Reichel, angesichts der vielen Dachziegel, die auf der Straße liegen. "Der Sturm ging quer durch den Ort", so Reichel, ein Tornado sei jedoch nicht beobachtet worden, außerhalb des Orts habe es aber wohl Windhosen gegeben.