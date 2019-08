"Das ist ein Bild der Zerstörung. Das geht ins Herz und an die Nieren. Schlimm, was man sieht", sagt Werner Wolf, vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Roth. Wolf ist Teil der Hopfenschätzkommission, die heute (19.08.19) die Hopfengärten begutachtet.

Umgeworfene Hopfenpflanzen

Nach ersten Schätzungen hat der Sturm Hopfenpflanzen auf rund 20 Hektar komplett umgeworfen, so Frank Braun von der Spalter Hopfenverwertungsgenossenschaft. Schon vor dem Sturm haben die Hopfenpflanzer mit einer maximal durchschnittlichen Ernte gerechnet, jetzt dürfte die Ernte wohl unterdurchschnittlich sein, so Braun weiter. Bis zum Nachmittag ist die Schätzkommission im Anbaugebiet noch unterwegs.

Teures Bewässerungssystem geplant

Nicht nur der Sturm hat den Hopfenpflanzer heuer zugesetzt. Im Juli war es wochenlang für die Hopfenpflanzen zu heiß und zu trocken. Die Landwirte rechnen auch in Zukunft mit wenigen Niederschlägen im Sommer, deswegen soll ein flächendeckendes Bewässerungssystem installiert werden, so Werner Wolf. Je nach Bewässerungssystem belaufen sich die Kosten auf bis zu 30 Millionen Euro. Gespräche mit dem bayerischen Umweltministerium laufen – ohne Förderung wäre das Projekt wohl nicht zu stemmen.

Im Spalter Hopfenanbaugebiet bewirtschaften 52 Hopfenpflanzer 415 Hektar. Der Hopfenanbau hat in der Region eine lange Tradition. Bereits im Mittelalter führten die Benediktiner den Hopfen rund um Spalt ein.