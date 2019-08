Schwere Unwetter in Franken und Hessen

Die Unwetter im Raum Aschaffenburg waren kurz aber heftig. Die Windhose sei gegen 18.30 Uhr über die Region gezogen und habe Chaos hinterlassen, teilte die Feuerwehr dem Bayerischen Rundfunk mit. Dächer wurden abgedeckt, Strommasten knickten um und Keller standen unter Wasser. Am schlimmsten wurde der Kahlgrund im Spessart an der Grenze nach Hessen getroffen. Mehr als 500 Rettungskräfte rückten aus und waren stundenlang auf den Beinen. Die A45 war in Richtung Seligenstadt voll gesperrt und ist deshalb immer noch teilweise nicht befahrbar. Ebenso gesperrt ist die Bahnstrecke zwischen Kleinostheim und der Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern.

230 Einsätze in Mittelfranken, 400 Menschen sitzen in ICE fest

Auch in Mittel- und Oberfranken hatten Unwetter gewütet und vor allem im Raum Roth und Nürnberg zahlreiche Schäden angerichtet. Wegen eines Oberleitungsschadens saßen rund 400 Fahrgäste in einem ICE bei Roth fest. Es dauerte über sechs Stunden, bis sie ihre Reise in Bussen fortsetzen konnten. Der Streckenabschnitt zwischen Roth und Georgensgmünd bleibt laut Bahn wegen Bäumen im Gleis weiter gesperrt. Auch der Streckenabschnitt zwischen Roth und Schwabach ist wegen einer Oberleitungsstörung gesperrt. In Treuchtlingen wurde das Dach des Bauhofs abgedeckt, in Roth das der Antons-Seitz-Mittelschule. Insgesamt verzeichnete die Polizei in Mittelfranken rund 230 Einsätze - die meisten davon wegen umgestürzter Bäume oder abgebrochener Äste.

Stellwerk vom Blitz getroffen

Im südhessischen Walldorf wurde ein Stellwerk vom Blitz getroffen und lahmgelegt. Zwischen Mannheim und Frankfurt fahren vorerst keine Züge. Es gibt jedoch eine Ausweichstrecke über Mainz-Bischofsheim und Worms. Dadurch kommt es für Bahnreisende zu Verspätungen von 30 bis 90 Minuten. Bis zum Nachmittag soll das Stellwerk wieder in Betrieb sein.

Umleitung für Fernverkehr zwischen Frankfurt/Main und Würzburg

Auch die Strecke zwischen Aschaffenburg und Hanau ist nach Bahnangaben wegen Oberleitungsstörungen gesperrt. Der Fernverkehr zwischen Frankfurt/Main und Würzburg werde derzeit deshalb in beiden Richtungen über Fulda umgeleitet. Es komme zu Verspätungen von 60 bis 100 Minuten, sagte die Sprecherin. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis Dienstagabend dauern.

Im Regionalverkehr der betroffenen Strecken sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden, es komme dennoch zu Verspätungen und Ausfällen. Pendler sollten sich vor der Fahrt gezielt über ihre Verbindung informieren.

Gestrandet ist gestern Abend auch der ICE 930, der auf dem Weg von München nach Düsseldorf war. Wegen Schäden an Oberleitungen und Bäumen im Gleis konnte er Aschaffenburg nicht verlassen. Die Reisenden bekamen Taxigutscheine.

Flüge annulliert

Der Frankfurter Flughafen musste 26 Flüge annullieren. Auch in Mittelfranken gab es Unwetter, die Bahnstrecke Nürnberg-Ansbach wurde zeitweise gesperrt, etliche Straßen wegen umgestürzter Bäume blockiert. Zwei Verletzte gab es in Mainz, wo zwei Menschen unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt wurden. Im hessischen Seligenstadt war ein elfjähriger Junge von einem Baum getroffen und verletzt worden.