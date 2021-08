Schwere Unwetter in Bayern - Blitz zerstört historischen Stadel

Das heiße Sommerwetter ist in Teilen Bayerns mit heftigen Unwettern am Sonntagnachmittag zu Ende gegangen. Zahlreiche Einsätze besonders der Feuerwehr gab es in Oberbayern. Hier waren vor allem Bäume oder Äste auf Straßen oder Stromleitungen gefallen. Noch gibt es aber keine abschließende Bilanz, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Glentleiten: Historischer Stadel von Blitz getroffen

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag beim Unwetter kam es zu einem Brand auf dem Gelände des oberbayerischen Freilichtmuseums Glentleiten. Ein historischer Stadel fing Feuer, übrig blieb nur noch ein Holzgerippe. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden ist groß. 80 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere wertvolle Gebäude verhindern.

Das historische Ensemble aus Gerschlach sei durch den abgebrannten Heustadel zerstört worden, so eine Sprecherin des Museums. Für das Freilichtmuseum ein schwerer Verlust, so Bauer. Schließlich handele es sich um das erste komplette Ensemble, das in Glentleiten aufgebaut wurde.