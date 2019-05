Schwere Motorrad-Unfälle am Vatertag in Oberfranken

Am Donnerstagvormittag stieß ein 50-jähriger Motorrad-Fahrer bei Meeder im Landkreis Coburg mit dem Auto eines 47-jährigen Manns zusammen, der links abbiegen wollte. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde nach Polizeiangaben leich tverletzt.

In der Fränkischen Schweiz prallte am Nachmittag ein 65-jähriger Motorrad-Fahrer beim Verlassen des Parkplatzes an der B470 unterhalb von Burggaillenreuth zwischen Ebermannstadt und Gößweinstein auf ein vorbeikommendes Motorrad. Die 56-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt konnte zunächst noch erfolgreich reanimiert werden, verstarb dann aber im Krankenhaus, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Die beiden Motorrad-Fahrer wurden schwer verletzt. Zur genauen Klärung der Ursache der beiden Unfällen sind im Auftrag der Staatsanwaltschaft zur Unterstützung der Polizei jeweils Gutachter im Einsatz.