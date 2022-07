Schwere Fahrradunfälle im Kreis Bad Kissingen und den Haßbergen

Bei zwei Fahrradunfällen den Landkreisen Bad Kissingen und Haßberge ist am Wochenende ein Mann ums Leben gekommen und ein anderer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 58-jähriger Mann in Untermerzbach im Landkreis Hassberge mit seinem Fahrrad tödlich verunglückt. In Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen zog sich ein 70-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Beide Männer waren gestürzt.

58-Jähriger konnte nicht gerettet werden

In der Nacht zum Sonntag hatte ein 35-Jähriger den 58-jährigen Mann bewusstlos auf einer Straße in Untermerzbach gefunden, die Rettungskräfte alarmiert und bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe geleistet. Laut Polizei starb der 58-Jährige trotz Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Ob er an den Folgen des Sturzes starb oder ein medizinisches Problem vorlag, wird noch untersucht.

70-Jähriger stürzt mit seinem E-Bike

In Hammelburg stürzte ein 70-Jähriger am Samstag mit seinem E-Bike und verletzte sich dabei so schwer am Kopf, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Polizei zufolge war der Mann ohne Helm auf seinem E-Bike gefahren und ohne Fremdverschulden gestürzt. Die Polizei vermutet, dass der Mann betrunken war, weil er vor dem Unfall in Hammelburg in einer Bar getrunken habe. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Deren Ergebnis stand noch aus. Gegen den 70-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.