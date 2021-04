Schwere Brandstiftung: Mann in Nürnberg vor Gericht

Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, im Mai vergangenen Jahres flüssigen Grillanzünder und Brennspiritus im Wohnzimmer der gemeinsam bewohnten Mietwohnung verschüttet und angezündet zu haben. In der Wohnung lebte er mit seiner Lebensgefährtin. Die Feuerwehr musste mehrere Anwohner aus dem Gebäude befreien – teils per Drehleiter. Einige von ihnen leiden noch immer unter dem Erlebten, so Gerichtssprecher Friedrich Weitner. Insgesamt waren seinen Worten zufolge 19 Menschen zum Zeitpunkt des Feuers in dem Gebäude.

Feuer verursachte 500.000 Euro Sachschaden

Das Wohnzimmer brannte vollständig aus und auch in den anderen Räumen der Wohnung kam es durch Rauch und Ruß zu erheblichen Schäden. Insgesamt entstand an dem Mehrparteienhaus und dem Mobiliar ein Sachschaden von mehr als 500.000 Euro. Laut Staatsanwaltschaft waren auch benachbarte und darüber liegende Wohnungen teilweise nicht mehr bewohnbar.

Schuldfähigkeit muss geklärt werden

Die Ermittler werfen dem Mann schwere Brandstiftung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung vor. Da nicht klar ist, ob der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat schuldfähig war, steht auch seine Unterbringung in der Psychiatrie im Raum.