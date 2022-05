Schwer verletzter Mann in Hof gibt Polizei Rätsel auf

Der Fall eines schwer verletzten Mannes gibt der Polizei in Hof Rätsel auf. Wie die Beamten mitteilen, war am Mittwochmorgen ein 39 Jahre alter Mann mit mehreren Knochenbrüchen an den Beinen in einem Hinterhof der Lorenzkirche gefunden worden.

Mann womöglich von Kirchenmauer gestürzt

Anwohner hatten den Mann gegen 6.30 Uhr entdeckt und berichtet, dass zuvor ein dumpfer Schlag zu hören gewesen sei. Die Polizei geht aufgrund der Verletzungen davon aus, dass der Mann von einer Mauer gestürzt ist. Angaben des Notarztes zufolge hätte der Verletzte einen Sturz von der an dieser Stelle sieben Meter hohen Kirchenmauer aber kaum überlebt. Es sei daher denkbar, dass der 39-Jährige zunächst von der Mauer auf das Dach eines angrenzenden Hauses gefallen war.

Zur Bergung des Verletzten aus dem schwer zugänglichen Hof musste die Feuerwehr einen benachbarten Holzverschlag abbauen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und habe zum Unfallhergang noch nicht befragt werden können. Dem Notarzt gegenüber habe er aber gesagt, er sei in der Nacht "unterwegs" gewesen. Die Polizei geht von einem selbst verschuldeten Sturz aus.