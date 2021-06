Schwer verletzt: Motorradfahrer verliert bei Unfall seinen Helm

Am frühen Freitagabend hat ein 63-Jähriger aus Kahl am Main bei einem Unfall mit seinem Motorrad seinen Helm verloren. Der Motorradfahrer war auf der Staatsstraße 2443 bei Mömbris im Landkreis Aschaffenburg ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve gestürzt. Die Polizei vermutet, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Helm wurde bei Sturz von Kopf geschleudert

Bei dem Unfall wurde ihm sein Helm, dessen Kinnriemen nicht geschlossen war, vom Kopf gerissen. Der Mann schlug ohne Helm mit dem Hinterkopf auf der Straße auf, wodurch er das Bewusstsein verlor. Ein hinzugekommener Ersthelfer versorgte ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in das Klinikum nach Aschaffenburg, wo er sofort notoperiert wurde.