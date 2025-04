"Schwer Glück gehabt": Surfer erzählt von eigenem Unfall an Isar

Christoph Haas lebt seit mehr als zwanzig Jahren im norwegischen Stavanger, einer 150.000-Einwohner-Stadt an der Westküste im Süden von Norwegen, direkt am Meer. Er ist ein Surf-Freak der ersten Stunde, baute sich mit Freunden die ersten Bretter in den 1980er-Jahren noch selbst. Als er in München studierte, wäre er bei einem Surf-Unfall beinahe ums Leben gekommen.

Ein traumatisches Erlebnis, das den mittlerweile 64-Jährigen bis heute prägt. Von seinem Bruder in Deutschland erfährt er von dem tödlichen Unglück auf der Eisbachwelle, greift zum Telefonhörer und nimmt Kontakt zum Bayerischen Rundfunk auf - um von seiner Erfahrung von damals zu berichten.

Sicherungsleine löste sich nicht: "Überhaupt keine Chance"

Zwischen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre studiert Christoph Haas in München Medizin und verbringt jede freie Stunde auf dem Surfbrett. Als die Eisbachwelle wegen des Neubaus der Staatskanzlei trockengelegt war, wich er mit seinen Freunden auf die Surfwelle an der Floßlände aus. Eine nicht so aufregende, aber trotzdem gefährliche Stelle, wie sich zeigen sollte.

Denn als Christoph Haas dort bei einem Wellenritt stürzt und mit seinem Brett abtreibt, verhakt sich sein "Leash", also die Sicherheitsleine, an einem Haken unter Wasser. Die Leash ist bei Christoph Haas am Knöchel befestigt - wie bei der verstorbenen 33-jährigen Eisbach-Surferin. Sie soll verhindern, dass das Brett wegtreibt, wenn der Surfer vom Board fällt.

"Ich war da teilweise über Wasser, teilweise unter Wasser, über längere Zeit gehangen", erzählt er. Die Strömung an der Floßlände sei damals erheblich geringer gewesen als am Eisbach. Trotzdem: "Sie haben überhaupt keine Chance, mit dem Oberkörper oder mit dem Arm, mit der Hand an den Knöchel zu kommen, um die Leine zu entfernen, weil der Wasserdruck so extrem ist."

Am Ende reist die Leine: "Schwer Glück gehabt"

Seine Freunde sehen gar nicht, dass er gerade in Todesgefahr ist. Denn sie schauen vom Startpunkt aus in die andere Richtung auf die Welle. Und nicht flussabwärts, wo ihr Freund ums Überleben kämpft. "Ich habe schwer Glück gehabt", sagt er auch mehr als 40 Jahren später. Denn er war mit altem Material unterwegs. Das Gummi seiner Leash ist gerissen. Haas kam raus, er überlebte.

Er surft trotz des heftigen Erlebnisses weiter, auch auf dem später wieder bewässerten Eisbach. Allerdings ohne Sicherungsleine, denn das sei ihm zu gefährlich gewesen.

Dann passiert ihm ein zweiter Unfall: "Ich bin relativ weit nach vorne in die Welle gefallen. Bin dann sehr tief über den Grund gezogen worden und dann da noch mal aufgeschlagen am Kopf." Das Ergebnis: Ein Schädel-Hirn-Trauma. Danach war für den Medizin-Studenten Schluss mit dem sogenannten Riversurfen - also dem Surfen in Flüssen oder Bächen.

Haas' erster Vorstoß zu Warnschildern scheitert

Das Thema und die damit verbundene Lebensgefahr beschäftigt Christoph Haas aber weiterhin. Schon Anfang der 1990er-Jahre hat er die Idee, am Eisbach spezielle Warnschilder aufzustellen. Schilder, die explizit mit einem Symbolbild auf die Verhakungsgefahr mit der Leash hinweisen. In den USA gibt es sie damals, aber in München kommt er bei der Stadt mit seinen Vorschlägen nicht an. "Irgendwelche Vorschriften oder behördliche Bedenken", vermutet er heute als Grund.