Schwemmholz an der Ammer und im Ammersee

Im Bereich von Fischen und Aidenried am südlichen Ammersee hat sich eine große Treibholzfläche auf dem See gebildet. Der Starkregen der vergangenen Woche hat das Holz in den See gespült.

Kapitäne müssen vorsichtig sein

In der Herrschinger Bucht fahren die Kapitäne derzeit besonders vorsichtig und langsam. Hier sind speziell die Schauffelräder des Schaufelradschiffes "Herrsching" durch Treibholz gefährdet.

Pegel am Ammersee derzeit fast einen Meter über dem Durchschnitt

Allgemein bestehe aber für die Schifffahrt auf dem Ammersee keine Gefahr durch die großen Treibholzmengen, so der Betriebsleiter der Bayerischen Seenschifffahrt Florian Schmid gegenüber dem BR. Auch die Wasserschutzpolizei in Dießen sieht derzeit keine besonderen Gefahren. Der mittlere Wasserspiegel des Ammersees ist im Moment fast einen Meter höher als der normale Pegel.

Auch an der Ammer viel Treibholz

Durch den Starkregen in der vergangenen Woche wurden auch große Mengen Treibholz in die Auslaufflächen der Ammer gespült. In den ufernahen Bereichen der Ammer zwischen Peißenberg und der Ammermündung bei Fischen liegen neben kleinerem Treibholz auch große Baumstämme.