Schwelbrand in Obernburg: Bewohner unverletzt, Haus unbewohnbar

In Eichenbach, einem Ortsteil von Obernburg im Landkreis Miltenberg, ist am frühen Sonntagmorgen ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt, sie hatten den Brand rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit gebracht. Das Feuer machte das Haus vorläufig unbewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag.

Die Brandursache in Eichenbach ist unklar

Warum der Schwelbrand ausgebrochen war, ist unklar. Der Integrierten Leitstelle Untermain waren schwarze Rauchwolken gemeldet worden, die offenbar aus dem Einfamilienhaus in der Friedrichstraße zogen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eisenbach und Obernburg stellten fest, dass sich im Heizungskeller im Bereich der Öltanks ein Schwelbrand entwickelt und sich durch die extrem starke Rauchentwicklung im gesamten Haus Ruß niedergeschlagen hatte. Den Schwelbrand selber hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Wie es zum Brand kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche bereits am Sonntagvormittag die Kripo Aschaffenburg von der Polizei Obernburg übernommen hat. Vor Ort befand sich neben den regionalen Feuerwehren und der Polizei auch vorsorglich ein Rettungswagen.