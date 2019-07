Schwelbrand in Gänheim: Feuerwehreinsatz nach 20 Stunden beendet

Nach 20 Stunden war am Mittwochmorgen der Großeinsatz in Gänheim im Landkreis Main-Spessart abgeschlossen. In der Kaisermühle, in der Biofuttermittel produziert wird, war ein Schwelbrand in einem rund 15 Meter hohen Silo ausgebrochen.

Der 40 Tonnen fassende Stahlbehälter war zur Hälfte mit Sonnenblumenkuchen in Pelletsform gefüllt. Sonnenblumenkuchen ist der Rückstand, der bei der Ölgewinnung aus Sonnenblumenkernen entsteht. Das Material hatte sich aus unbekannter Ursache erhitzt. Die Polizei schließt derzeit ein Fremdverschulden aus.

Anlage muss untersucht werden

Wegen des frei werdenden Kohlenmonoxids bei einem Schwelbrand bestand Erstickungsgefahr. Deshalb konnten die Einsatzkräfte nur unter Atemschutz das Feuer bekämpfen.

Löschgas und Industriegas wurden eingesetzt, um dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, steht noch nicht fest. Zuerst müsse die Anlage geöffnet und untersucht werden. Wie die Geschäfsführerin dem Bayerischen Rundfunk sagte, läuft der Betrieb nun wieder normal.