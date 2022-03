Schwelbrand im Spänebunker von Karlstadter Schreinerei

Im Spänebunker einer Karlstadter Schreinerei am südlichen Stadtausgang in einem Gewerbegebiet ist am frühen Abend ein Schwelbrand ausgebrochen. Verletzte gibt es keine. Der ehemalige Besitzer hatte die starke Rauchentwicklung wahrgenommen und sofort die Feuerwehr verständigt.

Insgesamt sind 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Karlstadt, Karlburg und Himmelstadt im Einsatz unter Leitung des neuen Kreisbrandrats Florian List. Atemschutzgeräteträger holen mit Schaufeln die Holzspäne aus dem Turm und löschen mit Wasser. Die größte Gefahr sind mögliche Glutnester. Außerdem bestehe das Risiko einer Staubexplosion, so der Kreisbrandrat.

Wohl technischer Defekt an Häckselanlage

Laut Polizei ist der Schwelbrand durch einen technischen Defekt in der Häckselanlage im Keller ausgelöst worden. Vermutlich sei dabei die rund 10.000 Euro teure Häckselanlage in Mitleidenschaft gezogen worden und müsse ausgetauscht werden, so der Polizeisprecher.

In dem Spänebunker lagern laut des Betriebsinhabers zwei Fuhren Hackschnitzel zum Heizen des auf Innenausbau und Möbelbau spezialisierten Schreinerbetriebs mit zehn Beschäftigten.