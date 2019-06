Schwelbrand bei Amazon in Graben hält Feuerwehr auf Trab

Ein Schwelbrand im Amazon-Logistikzentrum in Graben im Landkreis Augsburg hat am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der Brand inzwischen gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Keine Verletzten, Schadenshöhe unklar

Durch Rauch, Sprinkleranlage und Löschwasser ist laut Polizei allerdings ein Sachschaden entstanden. Anfangs war von rund einer Million Euro die Rede, ein Amazon-Sprecher hat diese Zahl dem BR aber nicht bestätigt. Nach seinen Worten muss man erst einmal schauen, wie viele Produkte im Lager beschädigt wurden. Im Moment könne man noch nichts zur Schadenshöhe sagen.

Dach und Wände des Logistikzentrums seien jedenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Firmensprecher geht davon aus, dass der Schwelbrand keine Auswirkungen auf Bestellungen von Amazon-Kunden hat.

Rund 100.000 Produkte werden am Tag verschickt

Das Unternehmen beschäftigt in Graben knapp 2.000 Mitarbeiter. Von ihnen war am Samstag dem Sprecher zufolge schätzungsweise ein Viertel in der Schicht. Amazon verschickt von hier aus normalerweise rund 100.000 Produkte am Tag. In der Weihnachtszeit können es bis zu 200.000 sein.