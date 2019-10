Schweizer Doppelsieg bei Mickhauser Bergrennen

Wie das Training, so das Rennen: Marcel Steiner aus der Schweiz war schon im Trainingslauf auf Platz 2 gerast, sein Landsmann Eric Bergerand war schon hier der Schnellste gewesen. Er brauchte beim traditionellen Mickhauser Bergrennen am Sonntag für die kurvige und bergige 2,2 km lange Strecke in den drei Wertungsläufen nur jeweils zwischen 50 und 53 Sekunden. Marc Steiner war in den Westlichen Wäldern bei Augsburg insgesamt nur knapp zwei Sekunden langsamer. Bestplatzierter Deutscher wurde Alexander Hin. Der Schwarzwälder landete mit insgesamt rund sechs Sekunden Rückstand auf Platz drei.

Nasses Laub auf Asphalt eine große Herausforderung

Auf der Mickhauser Bergstrecke werden laut Veranstalter sehr hohe Geschwindigkeiten erzielt: Bei nassem Wetter fahren die Rennwagen rund 180 km/h, bei trockenen Verhältnissen können sie Spitzengeschwindigkeiten über 200 km/h erreichen. Der Regen und das Laub auf dem Asphalt forderten die Fahrer besonders heraus, so Martin Tresenreiter vom ASC Bobingen, dem Veranstalter des Bergrennens. Doch bis auf kleinere Blechschäden verlief offenbar alles reibungslos.

Magnet für Motorsportfans aus ganz Europa

Über 150 Rennwagen aus sieben Nationen waren beim beliebten Bergrennen im Landkreis Augsburg am Wochenende am Start. Schon beim Training am Samstag säumten rund 1.000 Zuschauer die Strecke, am Sonntag beim Rennen waren es mehrere Tausend. Sie kommen aus dem Großraum Augsburg und München, aus dem Allgäu - und aus ganz Europa, etwa aus der Schweiz, Österreich, Italien und Luxemburg.