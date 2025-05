Bröckelnde Berge und Überflutungen – Liegt es am Klimawandel?

Nach dem Gletscherabbruch im Schweizer Lötschental, welches im Kanton Wallis liegt, droht das nächste Unglück. Ein meterhoher Damm aus Geröll, Fels und Eis verhindert den Abfluss des Flüsschens Lonza. Dahinter stauen sich bereits immense Wassermassen. Durch diese drei Millionen Kubikmeter Geröll besteht die Gefahr einer sogenannten "Schwappwelle". Die könnte wenige Stunden bis wenige Tage nach solch einem Ereignis eintreten. Genau das ist das Gefährliche. Das Dorf wurde bereits letzte Woche geräumt.

Hochwasser in Bayern vor einem Jahr

Vor einem Jahr gab es auch in Bayern eine Katastrophe: Das Hochwasser in weiten Teilen Schwabens und Oberbayerns. Menschen sind gestorben, verletzt worden oder haben ihr Zuhause verloren. Danach: Trauer, Wut und die Angst vor dem nächsten Hochwasser. Und dann noch die harte Arbeit, all das Zerstörte wiederherzustellen. Hat sich etwas an der Sicherheitslage geändert und können solche Katastrophen wieder passieren?

Wurden die beiden Unglücke durch den Klimawandel herbeigeführt? Das und mehr bei BR24. Mit dabei: Klimaforscher Prof. Dr. Harald Kunstmann und BR-Reporterin Daniela Olivares in Reichertshofen zusammen mit Christian Nitschke, Kreisbrandrat Landkreis Pfaffenhofen (externer Link).

Die Sendung finden Sie oben eingebettet über diesen Artikel.