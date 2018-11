Schweißarbeiten Grund für Brand an Bayreuther Krankenhaus

Am Bayreuther Krankenhaus "Hohe Warte" hat es am Donnerstagnachmittag in einem Therapiegebäude gebrannt. Weil das Gebäude derzeit umgebaut wird, bestand aber keine Gefahr für Patienten oder Personal. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 13.45 Uhr standen Teile der Dachisolierung in Flammen.

Aufwendige Löscharbeiten

Die Feuerwehrmänner öffneten das mit Schiefer verkleidete Dach und löschten den Brand. Die Löscharbeiten waren sehr aufwändig. Die Schieferverkleidung musste mit einer Rettungssäge und mit Brechwerkzeugen geöffnet werden, um Glutnester löschen zu können. Gegen 16.00 Uhr war alles gelöscht.

Schweißarbeiten auf der Baustelle

Als Brandursache vermutet die Polizei Bayreuth-Stadt Schweißarbeiten auf der Baustelle. Arbeiter hatten gerade Bahnen von Dachpappe verschweißt. Dabei könnte das Feuer ausgebrochen sein. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 25.000 Euro. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, musste aber nicht eingreifen.