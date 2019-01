Schweinfurter Stadtwald-Initiatoren ziehen vor Gericht

Nach Auskunft von Ulrike Schneider, die zugleich für die Schweinfurter Liste im Stadtrat sitzt, will die Bürgerinitiative "Stadtwald statt Landesgartenschau" eine "Richtigstellung von zahlreichen Falschinformationen in öffentlichen Verlautbarungen der Stadt" erreichen. Beim Verwaltungsgericht Würzburg sei ein Eilantrag eingereicht worden.

Gegner der Landesgartenschau Schweinfurt: Klage beim VG Würzburg

Anlass des 20-seitigen Antragsschreibens seien Behauptungen im Informationsschreiben der Stadt und öffentliche Äußerungen des Oberbürgermeisters Sebastian Remelé (CSU). Konkret geht es um die Behauptung, dass die Stadt auf dem Konversionsgelände einen der Größe nach nicht näher festgelegten Wald anlegen müsse, wenn die Bürger für den Bürgerentscheid "Stadtwald" mit Ja stimmten. Der Wald auf dem Gelände der ehemaligen US-Ledward-Kaserne würde sich dabei nur auf sieben Hektar erstrecken. Richtig sei aber, so die Bürgerinitiative für den Stadtwald, dass der Wald - wie die geplanten Grünflächen für eine mögliche Landesgartenschau - zehn Hektar groß würde.

Ärger um angebliche "Falschinformationen" durch Stadt und OB

Weiterhin geht es um Aussagen, dass für einen Wald eine Fernwärmeleitung kostspielig verlegt werden müsse. Hier vertritt die Bürgerinitiative die Ansicht, dass ein Schutzstreifen ausreiche. Weiterhin gehe es um ein Aussage von Schweinfurts Oberbürgermeister zur Entsiegelung des Landesgartenschau-Areals. Diese Entsiegelung, so Remelé in einem Interview, sei in den veranschlagten Kosten des Investitionshaushalts von zwölf Millionen Euro enthalten, während die Entsiegelung vor der Anpflanzung eines Stadtwalds Millionen Euro koste und zusätzlich aufgebracht werden müsste. Hierzu heißt es in der Mitteilung von Stadträtin Ulrike Schneider:

"Die Wahrheit ist, dass die Kosten für die Entsiegelung des Areals nicht im Budget der Landesgartenschau enthalten sind und sowohl zu den vom Bürgerentscheid 1 als auch vom Bürgerentscheid 2 verursachten Kosten hinzukommen und damit keinen spezifischen Nachteil für den Bürgerentscheid 2 ("Stadtwald") darstellen." Ulrike Schneider, Stadträtin Schweinfurter Liste

Zum Bürgerentscheid am kommenden Sonntag sind rund 40.000 Menschen aufgerufen.