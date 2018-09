Schweinfurter Stadtrat stimmt für Landesgartenschau 2026

Der Schweinfurter Stadtrat will die Landesgartenschau (LGS) 2026 in die Kugellagerstadt holen: Gestern stimmten die Räte bei einer Sitzung mit 33 zu 11 Stimmen für die Ausrichtung. Das ehemalige US-Ledward-Kasernengelände soll unter anderem Teil des LGS-Areals werden.

Landesgartenschau soll Asphaltwüste beseitigen

Bis vor ein paar Jahren standen noch Panzer und Werkstattgebäude der US-Armee auf dem Gelände. Oberbürgermeister Sebastian Remelé wünscht sich, dass die Schau den städtebaulichen Missstand abschafft und die asphaltierte Kasernenflächen beseitigt.

Investitionskosten: 12,1 Millionen Euro

Erwartet werden Investitionskosten von 12,1 Millionen Euro und Einnahmen in Höhe von 11,8 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung rechnet mit 750.000 Besuchern. Der Schweinfurter Oberbürgermeister ging Anfang der Woche noch von 500.000 Besuchern aus.

Initiative gegen geplante Landesgartenschau 2026

Laut der "Schweinfurter-Liste"-Stadträtin Ulrike Schneider will die SPD an der Stelle weiterhin einen Bürgerpark errichten. Dieser soll deutlich günstiger kommen als die geplanten Investitionen für eine LGS. Obwohl die Stadträte für die Schau gestimmt haben, will Schneider mit der Bürgerinitiative "Stadtwald statt Landesgartenschau" die Ausrichtung mit Hilfe eines Bürgerentscheids verhindern.

Alternativ soll auf dem rund zehn Hektar großen Landesgartenschaugelände ein Stadtwald gepflanzt werden. Der sei für das Klima besser und finanziell mit rund 200.000 Euro deutlich günstiger, so Schneider.