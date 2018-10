Schweinfurter Stadtrat lässt Bürgerentscheid zu Stadtwald zu

2705 wurden von der Stadt als gültig anerkannt. 2.382 sind für die rechtlich nötige Zulassung als Bürgerentscheid nötig gewesen. Am 20. Januar sind knapp 40.000 stimmberechtigte Schweinfurter Bürger beim Bürgerentscheid aufgerufen, ob sie für einen Stadtwald und damit gegen eine Landesgartenschau sind. Die Frage lautet dann: „Sind Sie dafür, dass die Stadt Schweinfurt auf dem Konversionsgelände einen klimaschützenden und gleichzeitig kostengünstigen Stadtwald anlegt?“ Die Schweinfurter Freie Wähler-Stadträtin Ulrike Schneider hatte die Initiative angestoßen.

Stadtrat ist mehrheitlich für Landesgartenschau

Der Stadtrat hatte im Sommer mehrheitlich dafür gestimmt, 2026 unter anderem auf dem nördlichen Teil der ehemaligen US-Ledward-Kaserne auf einer rund zehn Hektar großen Fläche die Landesgartenschau zu veranstalten. Dafür hat die Stadt auch bereits einen Zuschlag der „Bayerische Landesgartenschau GmbH“ erhalten. Die Pflanzung eines künftigen Waldes wäre laut der Initiativensprecherin, der Schweinfurter Stadträtin Ulrike Schneider, für das Klima günstiger und zudem deutlich billiger als die Investition in eine Landesgartenschau. Die Kosten für die Pflanzung eines künftigen Stadtwaldes würden laut Schneider auf 10 Hektar rund 200.000 Euro kosten. Die Investitionskosten für die Landesgartenschau mit geplant zwölf Millionen Euro hält Schneider für viel zu hoch. Weiterhin ist sie der Ansicht, dass damit nichts für das Klima getan würde.

Erfolg einer Landesgartenschau fraglich

Die jüngsten Zahlen zur Würzburger Landesgartenschau 2018 zeigten überdies, wie stark die städtischen Finanzen am Ende in Mitleidenschaft gezogen würden. Neben Investitionen von 8,5 Millionen Euro trage die Stadt Würzburg für die eigentliche Durchführung der LGS von vornherein 2,5 Millionen bei und müsse nun auch noch ein Defizit in Millionenhöhe durch ausbleibende Besucher schultern, schrieb Schneider zuletzt. Statt erwarteten 950.000 Besuchern sind nur knapp 700.000 gekommen. Während Schneider davon ausgeht, dass zur Deckung der erwarteten Einnahmen in Schweinfurt eine Million Menschen kommen müssten, erwartet der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé nur rund 500.000 Besucher. Seine Verwaltung geht von 750.000 Besuchern aus.