Schweinfurter "Schwarze Elf" trotzt Pandemie mit Prunksitzung

Jetzt erst recht, dachte sich die Schweinfurter Kolpingsfamilie, als deren Ableger die "Schwarze Elf" seit 1954 existiert. Nach zwei Jahren Pandemie, in denen sich die Fastnachter immerhin online präsentierten, aber eben ohne Publikum, wollten sie endlich wieder vor Menschen im Saal auftreten. Und wenn manche das für eine Narretei halten, können die so Gescholtenen nur selbstbewusst erwidern: "Exakt das ist es!"

"Seid Ihr denn narrisch?"

Narren legen seit jeher den Finger in die Wunden der Zeit und sparen nicht mit Kritik an den Mächtigen jedweder Couleur. Nicht aus Prinzip, sondern aus Menschenliebe und aus Sorge um ihr Wohlergehen: So verstanden besteht auch kein Widerspruch zwischen närrischer Ausgelassenheit und heiter servierter Gesellschaftskritik. In diesem Geist lotste Sitzungspräsident Ludwig Paul – dessen Elferrat im Corona-Format auf ganze drei geschrumpft war – das Narrenschiff mit leichter Hand und lockerer Zunge durch die aktuellen Untiefen.

Hygienekonzept wird nicht zur Spaßbremse

Tatsächlich gingen bei der ersten Prunksitzung der "Schwarzen Elf" Vernunft und gute Laune Hand in Hand. Unten im Saal war 2G+ für alle Pflicht. Wer also noch nicht geboostert war, musste zusätzlich einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen. Für die 150 Aktiven auf und hinter der Bühne galt so oder so Testpflicht. Der Schweinfurter Faschingsverein wollte das Ansteckungsrisiko so gering wie nur irgendwie möglich halten – um sich nichts nachsagen zu lassen und vor allem, um die monatelange Vorbereitung der vielen ehrenamtlichen Mitwirkenden sicher auf die Bühne zu bringen. So waren die einzelnen Gruppen vor ihrem Auftritt außerdem in getrennten Räumen untergebracht. Und sie mussten sich an ein "Einbahnstraßen-Konzept" halten, um die Begegnung mit anderen Mitwirkenden auf ein Minimum zu reduzieren.

All das klappte vom Einlass angefangen bis zum Ende der gut dreieinhalbstündigen Sitzung reibungslos. Und wer befürchtete, in der nur zu einem Viertel besetzten Schweinfurter Stadthalle würde keine Stimmung aufkommen, hatte sich gründlich geirrt. Schon beim ersten Auftritt brachte Fabian Wahler als Motivationstrainer den Saal zum Beben, als er die 150 Gäste dazu anstachelte, so zu klatschen und zu johlen, als wären wie üblich 600 Leute anwesend.

Zum Artikel "Fasching und Corona: Unterfränkische Narren treten online auf"

"Pack mers widder"

Da ging was! Obwohl rein optisch das Publikum schon etwas versprengt wirkte, wenn es so grüppchenweise an den langen und besonders breiten Tafeln saß. Immer mit 1,5 Meter Abstand zur nächsten Gemeinschaft, aber am Platz ohne Maske. Jedenfalls ohne die pandemiebedingte. Denn ansonsten ist den Fastnachtsfreunden das Masketragen natürlich ein besonderes Anliegen, inklusive Kostüm, versteht sich. Nur auf den Gängen war tatsächlich die FFP2-Variante Pflicht, was ohne Murren akzeptiert wurde.

Wer Fasching, Fastnacht, Karneval liebt, der nimmt auch notwendige Einschränkungen in Kauf. Für sie wirkte das Motto des Abends "Pack mers widder" geradezu befreiend. Dass es mit Abstand kaum möglich ist, unter Stimmungsmusik die Schunkelreihen zu schließen, kam aber vielleicht dem einen oder der anderen sogar durchaus entgegen. Der guten Laune jedenfalls tat all das merklich kaum Abbruch.

Auftakt gelungen: "Es hat sich auf alle Fälle gelohnt"

Die "Schwarze Elf" hatte hoch gepokert, als sie beschloss, ihre Faschings-Sitzungen trotz dramatischer Inzidenzwerte angesichts der grassierenden Omikron-Variante durchzuziehen. Weil sie es aber mit Verstand anging, scheint die Rechnung aufgegangen zu sein. Die Vorstände der Fastnachtsgesellschaft atmeten jedenfalls nach der ersten Prunksitzung erleichtert auf. Alle im Saal und auf der Bühne, konnten mit dem reduzierten Konzept – Insider sprachen von "Fastnacht unplugged" – gut leben. Sicher, der Saal war nicht voll. Die Menschen darin auch nicht, jedenfalls nicht vom Alkohol. Von Glück und ausgelassener Freude allerdings schon. Denn sie waren immerhin nach zwei Jahren des närrischen Entzugs die Ersten, die ihre "Schwarze Elf" wieder live und Farbe erleben durften.