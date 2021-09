Schweinfurter Ruderer gewinnen Gold-Medaille in Litauen

Lorenz Grimm und Julian Alexander Waller, die beiden amtierenden Deutschen-Ruderjuniorenmeister im Doppelzweier, feiern einen Sieg nach dem anderen. Erst im Juni haben sie bei den Deutschen Meisterschaften in Essen gewonnen und sich durch diesen Sieg für das Deutsche Nationalteam und der Teilnahme am "Baltic Cup" qualifiziert. Nun haben sie auch beim Ländervergleichskampf "Baltic Cup" im litauischen Trakai gesiegt. Das teilte der Schweinfurter Ruderclub mit. Demnach haben Grimm und Waller die Gold-Medaille gewonnen.

Schweinfurter Ruderer siegen in Litauen

Die beiden 16-jährigen Sportler haben sich vergangene Woche gemeinsam mit dem Trainer Dominik Blattert auf den Weg zu dem Wettkampf in Litauen gemacht. Zunächst ging am Samstag der Doppelzweier im Vorlauf an den Start. Laut dem Ruderclub konnten hierbei Grimm und Waller nach angezogenen 1.000 Metern das Tempo etwas aus dem Rennen nehmen und dieses kontrolliert nach 2.000 Metern als Sieger beenden. Dadurch hatten sie optimale Startbedingungen für das A-Finale auf der Mittelbahn. Dabei führten sie bereits nach 500 Metern. Sie konnten den Vorsprung ausbauen und schafften es als Erster über die Ziellinie.

Team Deutschland hat Nationenpokal geholt

Beim 500 Meter Sprint am Sonntag haben sie den Vorlauf als Erster beendet, aber im A-Finale dann nur den vierten Platz geschafft. Insgesamt holte das Team Deutschland den Nationenpokal und gewann die Gesamtwertung, so der Ruderclub. Mit unter den Gegnern beim "Baltic Cup" befanden sich die Nationen Litauen, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Georgien, Kasachstan, Norwegen, Russland und Schweden.