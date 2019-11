Schweinfurter Regisseur stellt Film in Tallinn vor

Die Geschichte von „Man From Beirut“ klingt düster. Es geht um einen blinden Auftragskiller namens Momo, der schon bessere Tage gesehen hat. Als er den Tod eines jungen Mädchens verweigert, gerät die Situation außer Kontrolle. Der Film ist der Versuch, das Genre „Film Noir“ als „Neo Noir“ in Berlin wieder aufleben zu lassen, sagt Regisseur Christoph Gampl. Gefilmt komplett in schwarz-weiß. Inspiriert hat ihn dabei zum Beispiel der japanische Film „Zatoichi“ von Regisseur und Schauspieler Takeshi Kitano aus dem Jahr 2003. Die Geschichte eines blinden Samurai-Kämpfers. „Wir haben uns überlegt, dass wir eine Figur finden, die dem Zuschauer und dem Filmteam viel abverlangt, wenn man versucht, das in eine realistische Handlung zu packen“, erklärt Christoph Gampl. „Ein blinder Auftragskiller, der mit einer Knarre hantiert und nur mit Gehör arbeitet, das hat uns irgendwie angekickt. Die Herausforderung war daraus eine Geschichte zu machen, die heute spielt.“

Förderung aus der Heimatstadt

Für Gampl ist es nicht das erste große Filmprojekt. Vor sieben Jahren feierte seine erste Kinoproduktion „Antman“ bei der Berlinale Premiere. Ein mexikanisches Wüsten-Western-Epos mit Horror-Einschlag. Zuvor hatte er mit einer Dokumentation über das Kunst- und Hippie-Festival „Burning Man“ in der Black Rock Desert von Nevada auf sich aufmerksam gemacht. Der 49-jährige ist in Schweinfurt geboren und aufgewachsen und hat nach dem Abitur am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg studiert. Im Jahr 2000 bekam er sogar den Kulturförderpreis der Stadt Schweinfurt. In den letzten Jahren arbeitete Gampl an der Verfilmung von Schillers Theaterstück „Die Räuber“ als Action-Drama. Dieses Filmprojekt wurde aber nie verwirklicht. „Man From Beirut“ ist für Christoph Gampl gleichermaßen Herzensangelegenheit und Mammutprojekt. Er ist Regisseur und Produzent in Personalunion. Außerdem hat er beim Schnitt mitgewirkt und gemeinsam mit seinem alten Kollegen von der Filmhochschule Boris Naujoks das Drehbuch geschrieben. Nach 14 Drehtagen war der Film im Kasten.

"Vor allem war es der Not geschuldet. Am liebsten hätte ich die Produktionsarbeit abgegeben. Wir haben aber gemerkt, dass der Stoff nicht der ist, nach dem alle schreien. Wir standen also irgendwann an dem Punkt, wo wir uns gefragt haben: Versuchen wir jetzt zwei Jahre lang Geldgeber für das Projekt zu finden? Oder finanzieren und produzieren wir den Film selbst." Filmemacher Christoph Gampl

250.000 Euro beträgt das Budget für den Film. Nicht gerade üppig für einen 82-minütigen Streifen. Großen Anteil am Gelingen des Projekts hat der im Libanon geborene Hauptdarsteller Kida Khodr Ramadan, den man vor allem als Hauptfigur der sehr erfolgreichen Serie „4 Blocks“ kennt. Er ist nicht nur Co-Produzent des Films, sondern hat auch den Kontakt zu den anderen Schauspielern hergestellt. Unter anderem hat er sogar seine eigene Tochter Dunya mitgebracht. „Ich wollte auf jeden Fall mit Christoph ein Projekt machen, das Thema war aber lange nicht klar“, erklärt Kida Ramadan. „Dann hat sich diese Idee ergeben, für wir beide gerade Zeit hatten. Das Buch hat gestimmt, die Geschichte hat mich sehr gereizt. Christoph hat einfach eine Vision, die meiner idealen Filmvorstellung sehr nahekommt.“

Prominente Besetzung

Durch Kidas Kontakte kamen Schauspieler wie Frederick Lau (Türkisch für Anfänger, Die Welle, Victoria) Lucas Gregorowicz (Lammbock, Das Wunder von Bern, Soul Kitchen) oder Susanne Wüst (Parfum, Carlos, Max Schmeling) ins Boot. Viele bekannte Gesichter. Finanzielle Unterstützung gab es vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Damit konnte das Projekt auch ohne größere Geldgeber realisiert werden. „Ich habe das Glück, dass ich meinen Unterhalt durch Werbung bestreiten kann“, erzählt Christoph Gampl. „Die letzten zehn Jahre habe ich viel für Mercedes und Daimler gedreht. Dadurch kann ich mir Freiräume schaffen, in denen ich Dinge machen kann, die nicht so gut bezahlt sind oder die ich wie im Fall von „Man From Beirut“ teilweise auch selbst finanziere.“

Vom Tellerwäscher zum Regisseur

Das war allerdings nicht immer so. Um finanziell über die Runden zu kommen hat er auch schon Kurzgeschichten für die deutsche Ausgabe des Erotik-Magazins „Hustler“ geschrieben, im Berliner Schmuddelschuppen „Big Sexyland“ gearbeitet oder im angesagten Promi-Restaurant „Tres Kilos“ Teller gewaschen. „Für mich war es immer wichtig, ein breites Spektrum an menschlichen Neigungen auch selbst zu erfahren“, sagt der Filmemacher. „Als ich mit Anfang 20 frisch nach Berlin kam, hat mich einfach alles interessiert, was anders war. So habe ich viele Charaktere kennengelernt, die ich dann später auch in Stoffen weiterverarbeitet habe.“ Figuren, die auch in seine aktuelle Produktion gut hineinpassen.

Ausstrahlung noch unklar

Wann und wie „Man From Beirut“ nach dem Black Nights Film-Festival in Tallinn zu sehen sein wird, steht noch in den Sternen. Christoph Gampl will die Premiere in Estland nutzen, um Kontakte zu Weltvertrieben oder Verleihern knüpfen und die Möglichkeiten für verschiedene Ausspielwege abzuklopfen. „Es ist noch nicht klar, in welcher Form eine Veröffentlichung stattfinden wird“, sagt Gampl. „Natürlich schielen wir auch auf Partner wie Netflix oder Amazon, die den Film an einem Tag weltweit zugänglich machen könnten. Mir würde aber auch ein kleiner Kino-Release sehr gefallen. Das fände ich für den Film toll. Da müssen wir die Verhandlungen noch abwarten.“