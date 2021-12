Schweinfurter Proteste gegen Corona-Maßnahmen diesmal friedlich

Es war gegen 17.30 Uhr am vierten Adventssonntag, als auf dem Schweinfurter Marktplatz mehr und mehr Gegner von Corona-Maßnahmen und Impfpflicht zusammenkamen. Die Polizei war schon vor Ort, mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen. Ab 18.00 Uhr formierte sich dann im Bereich "Obere Straße" ein Protestzug und setzte sich Richtung Zeughaus in Bewegung. Anders als am vorherigen Sonntag verlief die unangemeldete Versammlung friedlich – von vereinzelten Beschimpfungen der Einsatzkräfte abgesehen.

Bis zu 3.000 Personen beteiligten sich am Protestzug

Nach Angaben der Polizei kamen bis zu 3.000 Menschen zusammen. Einige der Protestierenden lärmten mit Trillerpfeifen, andere skandierten Parolen wie "Freiheit" oder "Wir sind das Volk". Der Zug war mehrere Hundert Meter lang und teilte sich zwischenzeitlich. Die Polizei begleitete die Beteiligten während des gesamten Protestzugs.

Gegen 20 Uhr war die Versammlung dann beendet. Wer genau im Vorfeld die organisatorischen Fäden gezogen hatte, ist nicht bekannt. Eine Anmeldung bei der Stadt Schweinfurt gab es nicht – im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken: Dort gab es im Vorfeld mehrere Aufrufe für den Protestzug.

Mutmaßliche Versammlungsleiter ermittelt

Bereits während des Versammlungsgeschehens leitete die Polizei insgesamt 13 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Der Grund: Teilnehmende des Protestzugs haben die geforderten Mindestabstände nicht eingehalten. Laut Polizei waren darunter fünf Personen, die "koordinierend auf die Versammlung einwirkten und somit in Funktion von Versammlungsleitern agierten". Weitere Verstöße wegen Nichteinhaltung des Mindestabstandes seien "beweissicher dokumentiert" worden, um weitere Maßnahmen zu ermöglichen.

"Verbale Aggressionen" gegen Einsatzkräfte

Neben der Polizeiinspektion Schweinfurt waren zahlreiche Unterstützungskräfte vor Ort, zum Beispiel von der Bayerischen Bereitschaftspolizei und zentralen Einsatzdiensten des Polizeipräsidiums Unterfranken. Außerdem beteiligten sich Einsatzkräfte aus Oberfranken.

Zum Verlauf des Einsatzes ergänzt die Polizei: "Während sich der überwiegende Großteil der Versammlungsteilnehmer friedlich verhielt, waren Einsatzkräfte hin und wieder auch mit verbalen Aggressionen konfrontiert." Zu strafbaren Handlungen, insbesondere auch gegenüber den Beamtinnen und Beamten, sei es diesmal aber nicht gekommen.

Eine Woche zuvor kam es zu Gewalt

Das war am dritten Adventssonntag anders. Beim Protestzug am zwölften Dezember demonstrierten in Schweinfurt rund 2.000 Gegner der Corona-Maßnahmen. "Die meisten waren friedlich", sagte ein Polizeisprecher damals – aber eben nur die meisten. Als Einsatzkräfte damit begannen, von Beteiligten die Personalien aufzunehmen, wehrten sich acht Demonstranten mit Schlägen und Tritten gegen die Maßnahme. Zwei sollen am Rande der Versammlung versucht haben, ein Polizeifahrzeug in Brand zu stecken.

Bedauern der "Grundrechteinitiative Schweinfurt"

Im Nachgang des Protestzugs am dritten Adventssonntag wurde dem BR per E-Mail eine Pressemitteilung übermittelt. Laut Absender handelte es sich um die Mitteilung einer "Grundrechteinitiative Schweinfurt", die sich nach eigener Aussage gegen "Impfzwang" und für "Freiheit und echte Solidarität" einsetzt.

Zu den Aggressionen in der Schweinfurter Innenstadt schrieb die Initiative: "Mit großem Bedauern beobachtete die Grundrechteinitiative Schweinfurt, dass nach einem wunderbaren friedlichen Spaziergang einige Gewalttäter den Protest ins Negative zogen." Das Motto der "friedlichen Corona-Proteste" sei "Frieden – Freiheit – Demokratie!" – und das solle so bleiben.