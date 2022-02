Schweinfurter Ost-Ukrainerin: Gelassenheit vor Ort, Sorge hier

In der Ost-Ukraine überstürzen sich fast täglich die Ereignisse. Nun haben einige Staaten erste Wirtschaftssanktionen verhängt, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin die von Separatisten besetzten ukrainischen Gebiete rund um Donetsk und Luhansk als eigenständige Staaten anerkannt und Truppen in die Gebiete geschickt hat.

All die Nachrichten beschäftigen auch gebürtige russische und ukrainische Menschen in Bayern. In Schweinfurt bangt die gebürtige Ost-Ukrainerin Olga um das Leben ihrer Familie. Ihren Nachnamen möchte sie aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

Das Handy liegt vor Olga auf dem Wohnzimmertisch. Sie ruft bei ihrer Schwester Tatjana in Mariupol am Asowschen Meer an. Die Küstenstadt mit gut 400.000 Einwohnern liegt rund 60 Kilometer von der sogenannten Kontaktlinie, also der Front zu den besetzten Gebieten, entfernt. Ihre Schwester aber beruhigt sie: Es gebe im Augenblick keine Bedrohung. "Die Leute glauben auch nicht, dass es Krieg geben wird. Sie sagen, es habe schon ähnliche Situationen 2014 und 2015 gegeben", sagt Olga.

Angebot an Familie

In der Küstenstadt leben Olgas Mutter, ihre Schwester Tatjana, ihr Schwager und ihr 22- jähriger Neffe. Der studierte einst in Donetsk Medizin. Seine Fakultät ist wegen der Kämpfe aber nach Mariupol ausgewichen. "Ich habe auch meiner Familie gesagt, dass – wenn es irgendwelche Unruhen gibt – sie sollen alles liegen lassen, und zu uns kommen", sagt Olga.

Die Bevölkerung sei nicht so pro-ukrainisch wie westliche Ukrainer eingestellt, aber die eigene Stadt würde wahrscheinlich doch jeder schützen. "Aber das will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Neffe mit seinen 22 Jahren mit Waffen auf die Straße geht", sagt Olga. Sie begrüßt Wirtschaftssanktionen des Westens gegenüber Russland. "Damit das sofort aufhört, weil das nicht sein darf", sagt sie.

Konträre Ansichten innerhalb der Familie

Olgas Mutter sei sehr pro-russisch eingestellt. Sie sehe auch sehr viel russisches Fernsehen. Wenn sie mit ihrer Mutter spreche, sei es sehr schwierig, sagt Olga. Sie stelle ihr aber immer wieder die Frage, ob es das wert sei, dass das Land zerstört werde.

"Egal welcher Krieg, den gibt es nicht ohne Opfer. Auch wenn Putin die besten Ansichten hätte, würde er nicht reinmarschieren und mit Blumen durch die Hauptstraße nach Kiew rollen, es würden trotzdem Menschen sterben. Ich habe deswegen Angst, dass meiner Familie etwas passiert", sagt sie.

Vokabular des Krieges

Dass Putin jetzt sogenannte Friedenstruppen in die besetzten Gebiete schickte, ist für Olga eine reine Farce. "Jeder Krieg beginnt mit irgendwelchen noblen Begründungen: Sie befreien immer Leute vom Terrorismus oder man beschützt die Religion. Es gibt keine Ausrede. Krieg darf einfach nicht sein", sagt sie.

Bangen mit jeder Nachrichtensendung

Olga macht sich mit jeder neuen Nachrichtensendung weitere Sorgen. Ihre Familie tut das nicht. Wörtlich sagte sie gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Die sind entspannt, aber das muss man auch verstehen. Sie wohnen bereits seit acht Jahren in dieser Situation. Am Anfang war das alles auch viel dramatischer, als die ganzen Unruhen angefangen haben", sagt sie. Und gleich morgen wird Olga ihre Schwester wieder in Mariupol anrufen.