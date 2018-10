Schweinfurter Obdachlosenunterkunft wird doppelt so teuer

Wohnen in einer Obdachlosenunterkunft. Diese Vorstellung ist für jeden schrecklich. Wenn aber Menschen tatsächlich von jetzt auf gleich ihr Dach über dem Kopf verlieren, dann müssen Kommunen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung stellen. Bis zu 65 Plätze gibt es in der Obdachlosenunterkunft am westlichen Stadtrand von Schweinfurt. Derzeit wohnen hier 51 Menschen - und sie müssen künftig deutlich mehr bezahlen, hat der Schweinfurter Stadtrat mit den Stimmen von CSU, SPD und AfD entschieden. Die Miete steigt von 2,50 Euro auf nun 5 Euro pro Quadratmeter. Rechnerisch also zum Beispiel 75 statt 39 Euro für 15 Quadratmeter.

Mieterhöhung wird von Sozialhilfe aufgefangen

Die Schweinfurter Stadtverwaltung sagt, dass mit der Gebührenerhöhung auch die Leistungen des Bundes über das Arbeitslosengeld II an die städtische Kasse steigen würden. Deshalb würden "in den meisten Fällen weder die Benutzer noch der städtische Haushalt belastet". Für Menschen, die beispielsweise Hartz IV beziehen, übernimmt der Staat die Kosten für die Obdachlosenunterkunft. Die Einrichtung müsste sich finanziell selbst tragen, argumentiert die Stadt.

"Warum sich eine Obdachlosenunterkunft selbst tragen muss, ist mir völlig schleierhaft, man sollte hier nicht die Ärmsten der Armen mit Füssen treten." Frank Firsching, Fraktionsvorsitzender "Die Linke" im Schweinfurter Stadtrat

Viele Obdachlose würden aus persönlichen Gründen keine Anträge zum Beispiel auf Hartz IV stellen, so dass die Mieterhöhung einige Bedürftige rücksichtslos treffen wird, betont Frank Firsching, der Fraktionsvorsitzende von "Die Linke" im Schweinfurter Stadtrat. Die Stadt hält dagegen:

"Diejenigen die keine Leistungen erhalten, verzichten ja freiwillig auf finanzielle Leistungen des Staates, nehmen aber kommunale Leistungen in Anspruch - also die Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft." Jan von Lackum, Ordnungsreferent der Stadt Schweinfurt

Die Linken-Fraktion im Stadtrat will nun eine Ausnahmeregelung beantragen: Obdachlose, deren Miete nicht vom Bund übernommen wird, sollten von der Gebührenzahlung ausgenommen werden.