Schweinfurter Leopoldina-Krankenhaus hilft afghanischen Mädchen

17 Rettungswägen fahren im Konvoi über das Rollfeld am Düsseldorfer Flughafen. Die Maschine aus Kabul ist gerade gelandet. Darin sind 89 zum Teil schwer verletzte afghanische Kinder, die in ihrer Heimat keine Chance auf Heilung haben und in Deutschland medizinisch behandelt werden sollen.

Aufenthalt kann rund ein Jahr dauern

Malala (9) und Amira (11) (Namen wurden von der Redaktion geändert) kommen aus den ärmsten Gegenden des Landes. Sie wurden von einem Ärzte-Team des Friedensdorfs International in Kabul unter 2.200 Kindern ausgewählt aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen. Ohne ihre Eltern mussten sie sich auf die lange Reise in ein fremdes Land begeben. Mit Knochenentzündungen kommen die beiden Mädchen ins Leopoldina-Krankenhaus nach Schweinfurt, wo sie in den kommenden Monaten viele Male operiert werden müssen. Rund ein Jahr kann die medizinische Behandlung dauern. Erst dann kehren die Kinder zurück zu ihren Eltern nach Afghanistan.

Katastrophale medizinische Versorgung

Seit letztem Jahr die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben, herrschen dort unwürdige Lebensumstände. Die Menschen kämpfen ums Überleben, am meisten leiden die Kinder. Es herrscht Hungersnot, das Banksystem funktioniert nicht, viele Krankenhäuser können den Strom nicht zahlen und daher nicht heizen. Die medizinische Versorgung ist katastrophal.

Kostenlose Behandlung

Seit 1988 holt das Friedensdorf International schwer verletzte und kranke Kinder zwischen zwei und elf Jahren aus Afghanistan zur Behandlung nach Deutschland. Seit 1994 finanzieren die Sternstunden die Hilfsflüge, die vor der Pandemie zwei Mal im Jahr und jetzt seit der Machtübernahme nach Möglichkeit stattfinden. Die kooperierenden Kliniken machen die Behandlungen kostenlos. Wenn die Kinder genesen sind, warten sie im Friedensdorf International in Dinslaken auf den nächsten Rückflug nach Kabul.

Die Kinder-Hilfsorganisation Friedensdorf International finanziert sich komplett aus Spenden. Sie könnte noch mehr Kindern helfen, wenn ihnen weitere Betten zur Verfügung stünden.