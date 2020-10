Schweinfurter Initiative will Willy-Sachs-Stadion umbenennen

Aus Sicht der Schweinfurter "Initiative gegen das Vergessen" ist die Sache klar: Willy Sachs soll die Ehrenbürgerwürde aberkannt werden. Und: Auch das von ihm gestiftete Willy-Sachs-Stadion braucht einen neuen Namen. Die Initiative begründet ihre Forderung mit der Tatsache, dass Willy Sachs überzeugter Nationalsozialist und Mitglied der SS war.

Stadion seiner Heimatstadt Schweinfurt geschenkt

Sachs pflegte Beziehungen zu Nazi-Größen wie Hermann Göring oder Heinrich Himmler. Er habe der NSDAP immer wieder hohe Geldbeträge gespendet , so die Initiative.

Doch nicht nur die NSDAP konnte sich über seine Zuwendungen freuen: 1936 schenkte der Sohn von Ernst Sachs seiner Heimatstadt ein Stadion, das deshalb nach ihm benannt wurde. Noch heute erinnert ein Relief am Eingang des Willy-Sach-Stadions an den Stifter. Diskussionen um die Nazi-Vergangenheit von Willy Sachs gibt es in Schweinfurt schon seit Jahrzehnten. Aber jetzt hat die "Initiative gegen das Vergessen" die Hoffnung, dass Bewegung in die Sache kommt.