Schweinfurter Hospizmobil erfüllt letzte Herzenswünsche

Laut Gabi Siegmund vom BRK-Kreisverband Schweinfurt könnte das Hospizmobil beispielsweise zu einer Fahrt zu einem See, zum Besuch eines Musicals oder eines Fußballspiels genutzt werden. Aber auch eine Reise an die Ostsee wäre denkbar. "Dieser Herzenswunsch ist durch die eingeschränkte Mobilität für den Betroffen normalerweise nicht mehr möglich“, erklärte BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer.

Derzeit noch kein eigenes Fahrzeug für Hospizmobil

Für die Nutzung als Hospizmobil hat der Schweinfurter Kreisverband derzeit kein eigenes Fahrzeug. Für die besonderen Zwecke muss auf eines der 21 Transportmittel aus dem Bestand zurückgegriffen werden. Für die Zukunft plant er aber schon, ein neues Fahrzeug anzuschaffen, um es ausschließlich als Hospizmobil nutzen zu können.

Nur Ehrenamtliche im Betreuer-Team

Das Betreuerteam setzt sich laut Lindörfer aus Ehrenamtlichen zusammen, wie zum Beispiel Rettungssanitätern und Hospizkrankenschwestern. Der Kreisverband finanziere das Herzenswunsch-Hospizmobil ausschließlich über Spendengelder, so der Kreisgeschäftsführer weiter. Übrigens: Schweinfurt ist mit seinem Angebot in Bayern nicht allein. Die nächstgelegen Hospizmobile gibt es in Kitzingen und Nürnberg.