Schweinfurter Haushalt: Millionen-Investitionen für 2020

Mit 29 zu 12 Stimmen hat der Schweinfurter Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Er hat ein Volumen von 272,9 Millionen Euro. Damit liegt er deutlich über der Summe, mit der die Verwaltung ursprünglich geplant hatte.

Schweinfurter Theater kostet Millionen

Die größten Geldbeträge fließen nun unter anderem in die Sanierung des Theaters der Stadt Schweinfurt. 35 Millionen Euro sieht der Haushalt hierfür vor. Insgesamt 13,4 Millionen Euro will die Stadt in das neue Kulturforum investieren. Weitere zwei Millionen Euro fließen in einen neuen Jugendtreff im Stadtteil Bergl. Rund acht Millionen Euro will die Stadt für ein neues Parkhaus in der Mainberger Straße ausgeben. Es soll vier Etagen hoch werden und 356 Stellplätze haben.

Haushaltslage in Schweinfurt stabil

Oberbürgermeister Sebastian Remelé sagte im Rahmen der Vorstellung des Haushaltsentwurfs, dass die finanzielle Lage Schweinfurts nach wie vor stabil sei. Es würden sich jedoch "erste Ermüdungserscheinungen" der Wirtschaft bemerkbar machen. Das zeige sich vor allem an der Gewerbesteuer, die massiv zurückgegangen ist: Statt mit 70 Millionen Euro rechnet die Stadt nun für 2020 nur mit 49,7 Millionen Euro. Trotzdem will die Stadt bis 2023 weiter investieren. Remelé erwartet, dass die Rücklagen dadurch von derzeit 120 Millionen Euro um insgesamt 75 Millionen Euro abschmelzen werden.