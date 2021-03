Schweinfurter Großbetriebe wollen Belegschaft vor Ort impfen

Fast 20.000 Menschen arbeiten in Schweinfurt bei den Großunternehmen ZF, Schaeffler, SKF und Bosch-Rexroth. Sie müssen für eine Corona-Impfung womöglich nicht in ein Impfzentrum oder zum Hausarzt. Ihre Arbeitgeber wollen Impfungen im Betrieb anbieten – ähnlich wie bei der Grippeschutz-Impfung. Wichtigste Voraussetzung: Es muss genügend Impfstoff vorhanden sein.

Impfung in der SKF-Werkskantine

Das Wälzlagerunternehmen SKF würde am Standort Schweinfurt seine gut 4.000 Mitarbeiter mit Corona-Schutzimpfungen versorgen. SKF-Betriebsarzt Gregor Simenc könnte sich vorstellen, die Mitarbeiter in der Werkskantine von Werk 2 zu impfen. "Bis zu 100 Menschen pro Tag könnten wir hier impfen", so Simenc. Das wären 1.000 Erst-Immunisierungen in der Belegschaft binnen zwei Arbeitswochen, inklusive verbindlicher Terminvereinbarung für die Zweit-Impfung nach ein paar Wochen.

Impfung bei ZF nur als Zusatzangebot

Bei ZF werden momentan noch Konzepte erarbeitet. Sobald der Impfstoff an den weltweiten ZF-Standorten zur Verfügung stehe, würden die Standorte die nationalen Impf-Programme unterstützen. Am Standort Schweinfurt arbeiten rund 9.100 Mitarbeiter. Für sie soll die Maßnahme aber nur als ein Zusatzangebot dienen. "Oberste Priorität ist die Nutzung des lokalen Impfangebots am jeweiligen Wohnort", so eine Pressesprecherin zu BR24.

Schaeffler wartet auf grünes Licht vom Ministerium

Auch das Wälzlager-Unternehmen Schaeffler am Standort Schweinfurt will seinen rund 4.900 Mitarbeitern eine Impfung anbieten. "Sobald es grünes Licht vom Bundesgesundheitsministerium gibt, die noch offenen Fragen geklärt sind und vor allen Dingen genügend Impfstoff verfügbar ist, kann auch bei Schaeffler gegen Corona geimpft werden", heißt es auf Anfrage von BR24. Schaeffler sei organisatorisch bereits darauf vorbereitet, um an allen Standorten mit werksärztlichem Dienst die Mitarbeitenden zu impfen, also auch in Schweinfurt.

Impfangebote für 1.800 Mitarbeiter bei Bosch-Rexroth

Analog zur Grippeschutz-Impfung plant auch Bosch-Rexroth seinen rund 1.800 Mitarbeitern in Schweinfurt eine Covid-19-Impfung auf freiwilliger Basis anzubieten – sobald rechtlich und organisatorisch möglich und unter Berücksichtigung der Impfreihenfolge. "Wir sind mit unseren Betriebs-Ärztinnen und Betriebs-Ärzten sowie zusätzlichen medizinischen Fachkräften und entsprechender Infrastruktur gut aufgestellt, um einen Beitrag zur Impfkampagne in Deutschland zu leisten", heißt es von Bosch-Rexroth.