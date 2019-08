Schweinfurter Fabian Sagstetter ist Faustball-Weltmeister

Fabian Sagstetter vom TV Schweinfurt/Oberndorf führte erstmals als Kapitän die Mannschaft der Deutschen Faustball-Nationalmannschaft an. Der 28 Jährige aus Euerbach im Landkreis Schweinfurt wurde mit der deutschen Faustball-Nationalmannschaft bereits zwei Mal Welt- und Europameister. Er spielte bislang für den TV Schweinfurt-Oberndorf in der Faustball-Bundesliga. Ob Oktober spielt er für die Heitec Volleys in der Ersten Volleyball-Bundesliga. Er hat Wirtschaftspädagogik und Sport studiert.