vor 18 Minuten

Schweinfurter entscheiden über Stadtwald oder Landesgartenschau

In der Frage "Stadtwald oder Landesgartenschau" findet am Sonntag in Schweinfurt ein Bürgerentscheid statt. Rund 40.000 Wahlberechtige müssen sich zwischen einem Ratsbegehren und einem Bürgerbegehren entscheiden.