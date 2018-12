Schweinfurter Elch-Nachwuchs in Zoo in der Pfalz gebracht

Mit Eintritt der Geschlechtsreife kann es aufgrund der Gehege-Fläche zu Aggressionen zwischen den Tieren kommen. Die beiden Kälber wurden mit einer Narkosepfeile aus einem Betäubungsgewehr in Narkose gelegt. Am gleichen Tag wurden sie vom Betreiber des Wildparks Potzberg in der Pfalz in ihr neues Zuhause gebracht. Vielleicht gibt es im Frühjahr ja wieder Elch-Nachwuchs im Schweinfurter Wildpark.