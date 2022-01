Schweinfurter Corona-Demo verläuft friedlich

Im unterfränkischen Schweinfurt sind erneut Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach bei den Aktionen am Sonntagabend von mehreren Hundert, womöglich rund 1.000 Teilnehmenden, die sich um 18.00 Uhr auf dem Marktplatz versammelten, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Aufrufe dazu liefen über soziale Netzwerke. Diesmal kamen nach Schätzungen der Polizei also deutlich weniger Teilnehmer, als in den vergangenen Wochen.

Polizei unterband Versuche, sich in Bewegung zu setzen

Hunderte Teilnehmer verteilten sich nach Polizeiangaben auf mehrere Kleingruppen und versuchten sich trotz Verbot in Bewegung zu setzen. Die Polizei musste die Beteiligten immer wieder stoppen. Am Ende wurden die Personen festgesetzt und deren Personalien festgestellt. Zu Ausschreitungen wie in der vergangenen Woche kam es dabei aber nicht, nur zu lauten Sprechchören. Die Protestierenden riefen unter anderem immer wieder "Keine Impfpflicht" und "Freiheit". Die Stimmung war gereizt.

Widerstand gegen sonntägliche "Spaziergänge" wächst

In Schweinfurt wächst unterdessen der Widerstand gegen die Demonstrationen und Zusammenkünfte der Querdenker-Szene. Die evangelische Kirche hatte für Sonntagabend zu einem Friedensgebet eingeladen. Die katholische Kirche hatte aufgerufen, alle Glocken der Kirchen läuten zu lassen. Fast 13.000 Bürger Schweinfurts unterzeichneten die sogenannte "Schweinfurter Erklärung" gegen die unangekündigten Versammlungen. "Die Parolen einer lautstarken Minderheit, dass der Staat wie eine Diktatur handelt, sind absurd und verhöhnen alle Opfer von Diktaturen, in der Vergangenheit und heute", heißt es darin. Die Unterzeichner rufen dazu auf, den Empfehlungen der Wissenschaft zu vertrauen und den Versammlungen fernzubleiben.