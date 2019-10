Schweinfurter Bündnis für "Deutschen Kita-Preis 2020" nominiert

Das Bündnis "Ein Netz für Familien im Landkreis Schweinfurt" ist für den Deutschen Kita-Preis 2020 nominiert. Im Mai nächsten Jahres wird eine Jury den Sieger im vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung ausgeschriebenen Wettbewerb küren. Das Bündnis im Landkreis Schweinfurt zählt nun zu 15 Nominierten.

Vielfaltige Angebote

Über 1.500 Kitas und lokale Bündnisse haben sich um den Deutschen Kita-Preis 2020 beworben. Das Bündnis "Ein Netz für Familien im Landkreis Schweinfurt" will lokale Unterstützungssysteme transparent machen, Hilfen sollen vor allem in Familien mit Fluchthintergrund in ländlichen Gemeinden hineinwirken. Dafür besuchen ehrenamtliche Helfer diese Familien. Es gibt auch beispielsweise ein wöchentliches Begegnungscafé mit Außensprechstunde, Formularhilfe, Sprachtraining, Angebote "Familienzeit", "Buchprojekt" oder ein "Kreativ-Projekt" für Eltern-Kind-Gruppen.

Bündnispartner sind das Netzwerk Elternbegleitung Schweinfurter Mainbogen, das Amt für Jugend und Familie, das Evangelische Bildungswerk oder die Schwangerenberatungsstelle.

Gewinner erhält 25.000 Euro

Zusammen mit den anderen Nominierten kann das Team der Schweinfurter Initiative jetzt auf eine Auszeichnung in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" hoffen: Die erstplatzierte Initiative wird auf der Preisverleihung im Mai nächsten Jahres mit 25.000 Euro prämiert, vier Zweitplatzierte können sich über jeweils 10.000 Euro freuen.

Die Initiative "Ein Netz für Familien im Landkreis Schweinfurt" darf seine Aktivitäten jetzt in einem Telefoninterview genauer vorstellen. Für den weiteren Auswahlprozess schauen die Organisatoren laut einer Pressemitteilung zum Beispiel darauf, wie die nominierten Initiativen die Bedürfnisse von Kindern in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen oder wie Eltern in den Bündnissen mitwirken können. Außerdem werde beurteilt, inwiefern die ausgewählten Teams aus ihren Erfahrungen lernen und wie sie die Nachbarschaft und die umliegende Region in ihre Arbeit einbeziehen.

Ende des Jahres wird noch einmal "gesiebt". Dann werden zehn Bündnisse benannt, die im Finale um die Auszeichnung stehen. Die Finalisten werden dann von den Experten des Deutschen Kita-Preises besucht und begutachtet. Der Deutsche Kita-Preis wurde 2018 erstmals vergeben.