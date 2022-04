Schweinfurter Biker-Legende fährt noch mit 89 Jahren Motorrad

Senior als Vorbild für Motorrad-Kumpel

Einer von ihnen ist Friedrich Reuther. "Der Fritz fährt in seinem Alter noch besonders gut Motorrad", so die Einschätzung des Mitfahrers. Das liege an seiner großen Erfahrung. Norbert Bausenwein ergänzt: "In seinem Leben war Fritz mehr auf dem Motorrad gesessen, als im Bett gelegen." Er fahre immer die Ideallinie und sei für Norbert Bausenwein immer noch ein Vorbild.

Witzel fährt 50 Jahre unfallfrei

Die Sonne scheint. Es ist angenehm warm. Fritz Witzel und seine Kumpels wollen heute mindestens 200 Kilometer zurücklegen. Auf ihrer Tour kommen sie beispielsweise durch Sulzthal im Landkreis Bad Kissingen. Fritz Witzel habe in den letzten 50 Jahren keinen Unfall gehabt. In seinen jungen Jahren sah das anders aus – da ist er schon öfters vom Motorrad gestürzt. Aber das sei sein "Berufsrisiko" gewesen.

Über zehn Jahre professioneller Geländefahrer

Er war über zehn Jahre professioneller Geländefahrer. "Ab 1953 habe ich die internationale Lizenz bekommen und bin dann im Geländesport richtige Wettbewerbe gefahren", berichtet Fritz Witzel. Er habe jedes Jahr an über 20 nationalen und internationalen "Geländefahrten" teilgenommen. Bei der internationalen Sechstagefahrt "Six Days" hat er nach eigenen Angaben acht Goldmedaillen gewonnen. Außerdem habe er 1964 "Bergamo" in Italien gewonnen. Das sei neben ihm nur noch einem weiteren Deutschen gelungen, so der 89-Jährige.

Somit ist Fritz Witzel einer der erfolgreichsten deutschen Motorrad-Geländefahrer der Nachkriegszeit. Nach über zehn Jahren hat er seine Profikarriere beendet und ein Motorradgeschäft eröffnet. Wenn es seine Gesundheit zulässt, will der 89-Jährige noch ein paar Jährchen Motorrad fahren.